Привязать к сайту платежную систему every-pay

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Есть сайт на Word Press 

Необходимо привязать к нему платежную систему https://every-pay.com

Готовые решения есть только для Woo Commerce. Связывались с администрацией, они сказали делать вручную

Интересует стоимость. Заявки без цены не рассматриваю!

6 лет назад
ArtemZozulya
Артем 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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