Правка парсера на питоне

На сайте интернет магазина (url в личку) 2 вопроса: 1. Нужно прописать динамический код для ремаркетинга; 2. Разобраться с настройкой аналитики, на сайте 3 страницы "Спасибо за покупку" при разных сценариях. И так как оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть парсер tripadvisor.com на питоне с beatufilsoup, ~200 строк кода.
На сайте изменилась верстка, отвалилась пагинация.
Надо восстановить + внести несколько мелких правок
Детали в личке.
Оплата WMR или paypal в течение 24 часов по приемке работы на моей машине.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Добрый день! Нужно настроить заполнение меню кастомным описанием и картинками. Подключить форму для отправки сообщений или проверить почему не отправляет. 1 день. Скрин меню приложенВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
При запуске контекстной рекламы сайт не проходит модерацию, Гугл пишет, что на сайте вредоносное ПО. При проверке вирус не обнаружен. Нужно сделать "глубокую" очистку или найти причину. Адрес сайта uer.com.uaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать веб-архив 41 сайта и выгрузить их на виртуальный выделенный сервер. Восстанавливать функционал сайта не нужно Сайты на вордпрессе, опенкарте, мод х Оплата по договоренностиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется оптимизировать загрузку сайта http://talentspace.pro С уважением ОлегВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно установить вордпресс вместе с самым крутым блогом по визуальной части и функционалу - от вас как установка - так и подобрать 5 вариантов блога на выбор - чтобы мы выбрали вместе основногой - который ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сертификаты есть, на локалке запускается и с https и без него но на openode не пашет с https. Все сертификаты и ключи есть. Нужна помощь опытного разработчика или devops'а. Предоставлю доступ к закрытому репозиторию на bitbucket и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Нужна тема Yelly wordpressВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно помощь в HTML, почему не подгружается http://82.202.246.234/test_.html основной блок с контентом, это там где Последние новости из Испании Интересно об Испании Наши фотоотчеты Должны подгружаться тизеры и картинки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. На данный момент есть сайт на в таком виде: http://testersite.co.ua/ Необходимо сделать редизайн для следующих страниц: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycJskQ4Cv7dWUQeOn2oTnihJratmIiplCliy5LXWX-U/edit#gid=0 В документе на скриншотах видно, как должна выглядеть страница на desktop/mobile/laptop portrait. В колонке comment, написано что необходимо доработать по функционалу. PSD будут предоставлены ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад