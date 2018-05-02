Правка парсера на питоне

$20
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок188 просмотров
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Есть парсер tripadvisor.com на питоне с beatufilsoup, ~200 строк кода.

На сайте изменилась верстка, отвалилась пагинация.

Надо восстановить + внести несколько мелких правок

Детали в личке.

Оплата WMR или paypal в течение 24 часов по приемке работы на моей машине.

6 лет назад
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад