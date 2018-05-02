Нужно настроить вебсервер на loopback для работы с HTTPS на openode.io

Сертификаты есть, на локалке запускается и с https и без него но на openode не пашет с https. Все сертификаты и ключи есть.

Нужна помощь опытного разработчика или devops'а.

Предоставлю доступ к закрытому репозиторию на bitbucket и доступ к аккаунту openode.

Цены предлагайте, рассмотрю ваши варианты.