Нужно настроить вебсервер на loopback для работы с HTTPS на openode.io

Веб-программированиеЗакрытнет заявок102 просмотра
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Сертификаты есть, на локалке запускается и с https и без него но на openode не пашет с https. Все сертификаты и ключи есть. 

Нужна помощь опытного разработчика или devops'а.

Предоставлю доступ к закрытому репозиторию на bitbucket и доступ к аккаунту openode.

Цены предлагайте, рассмотрю ваши варианты.

6 лет назад
puagardian
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад