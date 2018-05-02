Настроить меню на WP и форму

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Добрый день!

Нужно настроить заполнение меню кастомным описанием и картинками. 

Подключить форму для отправки сообщений или проверить почему не отправляет.

1 день.

Скрин меню приложен

6 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад