Перенести лейдинг с flexbe.ru

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перенести, сохранить функционал, интеграции с СРМ. Регить ни чего не надо.

6 лет назад
sdm56s
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Задачи по Престашоп

    На сайте интернет магазина (url в личку) 2 вопроса: 1. Нужно прописать динамический код для ремаркетинга; 2. Разобраться с настройкой аналитики, на сайте 3 страницы "Спасибо за покупку" при разных сценариях. И так как оплата ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правка парсера на питоне

    $20

    Есть парсер tripadvisor.com на питоне с beatufilsoup, ~200 строк кода. На сайте изменилась верстка, отвалилась пагинация. Надо восстановить + внести несколько мелких правок Детали в личке. Оплата WMR или paypal в течение 24 часов по приемке работы на моей машине.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подключение и настройка защиты от DDOS на Cloudflare

    Нужно подключить защиту от DDOS для веб-приложения puzzle-education.com (+ на 1 промо-страницу promo.puzzle-education.com )  Пока что, остановились на подключении к сервису cloudflare.com  Важно  рассматриваем кандидатов только из Украины.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мелкие доработки в сайте

    Возможно использовать свои похожие наработки или предлагать лучшие решения чем есть.   Готов работать через безопасную сделку. 1.Добавить блок "Уже заказали" и  "Вас заинтересовало это предложение "  (с отправкой  введенных данных на почту ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить модуль отзывы о магазине в Opencart 2.1

    Есть модуль https://opencart2x.ru/moduli/vid/otzivi-magazine-saite Его нужно настроить на магазине Opencart 2.1 1) сделать оформление полностью как тут kiset.by/otzyvy/, включая адрес, сейчас он /index.php?route=information/shop_rating. 2) сделать возможность его выводить через схемы, например, в категорию как тут kiset.by/dlya-apple/ (количество отзывов выводимых ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить меню на WP и форму

    $15

    Добрый день! Нужно настроить заполнение меню кастомным описанием и картинками.  Подключить форму для отправки сообщений или проверить почему не отправляет. 1 день. Скрин меню приложен

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов, которые не видят обычные АнтиВирусы

    При запуске контекстной рекламы сайт не проходит модерацию, Гугл пишет, что на сайте вредоносное ПО. При проверке вирус не обнаружен.   Нужно сделать "глубокую" очистку или найти причину. Адрес сайта uer.com.ua

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать веб-архив 41 сайта и выгрузить их на хостинг

    Требуется сделать веб-архив 41 сайта и выгрузить их на виртуальный выделенный сервер. Восстанавливать функционал сайта не нужно Сайты на вордпрессе, опенкарте, мод х Оплата по договоренности

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад