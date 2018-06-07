Настроить модуль отзывы о магазине в Opencart 2.1

На сайте интернет магазина (url в личку) 2 вопроса: 1. Нужно прописать динамический код для ремаркетинга; 2. Разобраться с настройкой аналитики, на сайте 3 страницы "Спасибо за покупку" при разных сценариях. И так как оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модуль https://opencart2x.ru/moduli/vid/otzivi-magazine-saite
Его нужно настроить на магазине Opencart 2.1
1) сделать оформление полностью как тут kiset.by/otzyvy/, включая адрес, сейчас он /index.php?route=information/shop_rating.
2) сделать возможность его выводить через схемы, например, в категорию как тут kiset.by/dlya-apple/ (количество отзывов выводимых должно где-то в коде или админке выставляться).
Все нужно сделать аккуратно, быстро и без костылей, никак не повредив существующий код сайта.
Потом сообщить где и что нужно менять в виде готовой инструкции с конкретным кодом правок, чтобы я мог с тестового домена все правки внедрить на основной сайт.
Рассмотрю предложения с ценой.
Оплата по факту Яндекс или Вебмани.
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