Настроить модуль отзывы о магазине в Opencart 2.1

Есть модуль https://opencart2x.ru/moduli/vid/otzivi-magazine-saite

Его нужно настроить на магазине Opencart 2.1

1) сделать оформление полностью как тут kiset.by/otzyvy/, включая адрес, сейчас он /index.php?route=information/shop_rating.

2) сделать возможность его выводить через схемы, например, в категорию как тут kiset.by/dlya-apple/ (количество отзывов выводимых должно где-то в коде или админке выставляться).

Все нужно сделать аккуратно, быстро и без костылей, никак не повредив существующий код сайта.

Потом сообщить где и что нужно менять в виде готовой инструкции с конкретным кодом правок, чтобы я мог с тестового домена все правки внедрить на основной сайт.

Рассмотрю предложения с ценой.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.