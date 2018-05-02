Мелкие доработки в сайте

Возможно использовать свои похожие наработки или предлагать лучшие решения чем есть.

Готов работать через безопасную сделку.

1.Добавить блок "Уже заказали" и

"Вас заинтересовало это предложение "

(с отправкой введенных данных на почту )

инструкция по установке (сам скрипт есть )

(Блок должен быть адаптивным под разные размеры экрана)

craftertube.pro/metody-uv...

2. Добавить бесплатный звонок с сайта (Вам перезвонить ?)

(с отправкой введенных данных на почту )

примерно как на сайте

msksmarts.ru/

(Блок должен быть адаптивным под разные размеры экрана)

3.Сверстать нормально блоки (которые выставлены картинками)

Как использовать смартфон на все 100 % ? (текст есть)

наши специалисты

В комплекте с вашим новым galaxy s8 (разбивка на html есть)

samsungs8plus.chpoffer.co...

Подарок

У нас всего одно правило клиент всегда прав !

(Блок должен быть адаптивным под разные размеры экрана)

4.Переделать первый экран в моб версии

что бы 2 блока были на одном экране ,сейчас там один блок.

примерно как здесь

4goods.top/2846/4162478/

Приветствуются предложения по оптимизации сайта (Отдельно будут оплачены)

Сайт должен нормально работать во всех современных браузерах и не терять адаптивности на разных разрешениях и устройствах.

Проверка будет происходить через www.responsinator.com/