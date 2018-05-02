Мелкие доработки в сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Возможно использовать свои похожие наработки или предлагать лучшие решения чем есть.  

Готов работать через безопасную сделку.

1.Добавить блок "Уже заказали" и 

"Вас заинтересовало это предложение " 

(с отправкой  введенных данных на почту ) 

инструкция по установке (сам скрипт есть )  

(Блок должен быть адаптивным под разные размеры экрана)  

craftertube.pro/metody-uv...

2. Добавить  бесплатный звонок с сайта  (Вам перезвонить  ?) 

(с отправкой  введенных данных на почту ) 

примерно как на сайте   

msksmarts.ru/  

(Блок должен быть адаптивным под разные размеры экрана)  

3.Сверстать нормально блоки (которые выставлены картинками)  

Как использовать смартфон на все 100 % ? (текст есть)  

наши специалисты   

В комплекте с вашим новым galaxy s8 (разбивка на html  есть) 

samsungs8plus.chpoffer.co...

Подарок   

У нас всего одно правило клиент всегда прав !  

(Блок должен быть адаптивным под разные размеры экрана)  

4.Переделать первый экран в моб версии  

что бы 2 блока были на одном экране ,сейчас там один блок. 

примерно как здесь  

4goods.top/2846/4162478/ 

Приветствуются предложения по оптимизации сайта  (Отдельно будут оплачены)  

Сайт должен нормально работать во всех  современных браузерах и не терять адаптивности на разных разрешениях и устройствах.  

Проверка будет происходить через www.responsinator.com/

6 лет назад
guest_15252604567327
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад