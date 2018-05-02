На сайте интернет магазина (url в личку) 2 вопроса: 1. Нужно прописать динамический код для ремаркетинга; 2. Разобраться с настройкой аналитики, на сайте 3 страницы "Спасибо за покупку" при разных сценариях. И так как оплата ...
Подключение и настройка защиты от DDOS на Cloudflare
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подключить защиту от DDOS для веб-приложения puzzle-education.com (+ на 1 промо-страницу promo.puzzle-education.com )
Пока что, остановились на подключении к сервису cloudflare.com
Важно рассматриваем кандидатов только из Украины.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Есть парсер tripadvisor.com на питоне с beatufilsoup, ~200 строк кода. На сайте изменилась верстка, отвалилась пагинация. Надо восстановить + внести несколько мелких правок Детали в личке. Оплата WMR или paypal в течение 24 часов по приемке работы на моей машине.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Возможно использовать свои похожие наработки или предлагать лучшие решения чем есть. Готов работать через безопасную сделку. 1.Добавить блок "Уже заказали" и "Вас заинтересовало это предложение " (с отправкой введенных данных на почту ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть модуль https://opencart2x.ru/moduli/vid/otzivi-magazine-saite Его нужно настроить на магазине Opencart 2.1 1) сделать оформление полностью как тут kiset.by/otzyvy/, включая адрес, сейчас он /index.php?route=information/shop_rating. 2) сделать возможность его выводить через схемы, например, в категорию как тут kiset.by/dlya-apple/ (количество отзывов выводимых ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Требуется программист, который разбирается в DLE. Нужно сделать три модуля. Техническое задание в файле:Закрыт6 лет назад
- $15
Добрый день! Нужно настроить заполнение меню кастомным описанием и картинками. Подключить форму для отправки сообщений или проверить почему не отправляет. 1 день. Скрин меню приложенВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
При запуске контекстной рекламы сайт не проходит модерацию, Гугл пишет, что на сайте вредоносное ПО. При проверке вирус не обнаружен. Нужно сделать "глубокую" очистку или найти причину. Адрес сайта uer.com.uaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать веб-архив 41 сайта и выгрузить их на виртуальный выделенный сервер. Восстанавливать функционал сайта не нужно Сайты на вордпрессе, опенкарте, мод х Оплата по договоренностиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется оптимизировать загрузку сайта http://talentspace.pro С уважением ОлегЗавершен6 лет назад
Нужно установить вордпресс вместе с самым крутым блогом по визуальной части и функционалу - от вас как установка - так и подобрать 5 вариантов блога на выбор - чтобы мы выбрали вместе основногой - который ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад