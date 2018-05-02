Magento 1.9 отправить данные заказа по SOAP

Веб-программированиеЗакрытнет заявок132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. 

Нужно создать новый метод оплаты - "Кредит HomeCredit". 

По сути, какой-то "оплаты" тут нет, нужно по нажатию кнопки отправить данные клиента по SOAP и получить ответ. 

Как должно работать ?

1. Юзер закидывает товар в корзину, переходит в checkout, выбирает метод оплаты "Кредит HomeCredit", вводит данные в еще одно обязательное поле ИИН (только цифры), нажимает "Оформить заказ". 

2. в админке (Sales/Orders)  - см. скриншот - credit_admin

3. описание связи с кредитной органгизацией по SOAP см. в приложении "Инструкция для партнёра". (там довольно много написано, не знаю, что для вас релевантно - не стал удалять ничего). 

Хотелось бы включать/выключать модуль на определённых StoreView.

Работаем через Gitlab, нужен хорошо структурированный код с комментариями.

Magento
6 лет назад
denis_kam
Денис 
39 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
2 года назад