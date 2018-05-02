Magento 1.9 отправить данные заказа по SOAP

Здравствуйте.

Нужно создать новый метод оплаты - "Кредит HomeCredit".

По сути, какой-то "оплаты" тут нет, нужно по нажатию кнопки отправить данные клиента по SOAP и получить ответ.

Как должно работать ?

1. Юзер закидывает товар в корзину, переходит в checkout, выбирает метод оплаты "Кредит HomeCredit", вводит данные в еще одно обязательное поле ИИН (только цифры), нажимает "Оформить заказ".

2. в админке (Sales/Orders) - см. скриншот - credit_admin

3. описание связи с кредитной органгизацией по SOAP см. в приложении "Инструкция для партнёра". (там довольно много написано, не знаю, что для вас релевантно - не стал удалять ничего).

Хотелось бы включать/выключать модуль на определённых StoreView.

Работаем через Gitlab, нужен хорошо структурированный код с комментариями.