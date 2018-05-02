Оверстать блок товаров - OpenCart 1.5.6

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Прошу указывать цены.

Нужен человек хорошо разбирающийся в OPENCART

Со знанием Верстки, AJAX и PHP.

Все подробности в ТЗ.

OpenCart
6 лет назад
Mr_Aliyev
39 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
год назад