Оверстать блок товаров - OpenCart 1.5.6

Поставить модуль: https://opencartforum.com/clients/purchases/199103-uvedomleniya-v-telegram-telegram-notification/ . Растянуть текст на плашке "меню".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу указывать цены.
Нужен человек хорошо разбирающийся в OPENCART
Со знанием Верстки, AJAX и PHP.
Все подробности в ТЗ.
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