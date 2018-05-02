Сайт для обучения тестирования на ReactJS и Redux

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Общее

Этот сайт будет использоваться для обучения тестирования и автоматизации: ьинимум текста и картинок. Имеются в наличие черно-белые разметки страниц с описанием функциональности. Нет дизайна. По сути, UI не является приоритетом. Поэтому, до тех пор пока все элементы более-менее чисто выглядят и соответствуют планировке, то разработчик может принимать решения самостоятельно. Единственное что: существует цветовая гамма, которую нужно использовать

Требования

  • HTML5, CSS3
  • JavaScript ES6
  • ReactJS, Redux (предпочтителен), React-router (предпочтителен)
  • Git (предпочтителен)
  • Понимание REST-архитектуры
  • Соблюдение сроков (укажите сколько у вас примерно займет сделать этот проект. Предпочтение отдается тем кто может закончить его быстрее)
Серверную часть и документ с описанием API предоставлю

Примерно 5 страниц (не учитывая всплывающих окошек)

Нужно подготовить будет 2 версии приложения (в основном копи-паст): один с багами (лист багов предоставлю) и один без

Концепт проекта:

Ristorante - это приложение которое позволяет принимать заказы онлайн. Он состоит из 2х модулей: админский (где можно создать меню и аккаунты официантов), и модуль управления заказов в который могут залогиниться (состоит из одной страницы с баннером "Разрабатывается")

React
6 лет назад
okazia
27 летСША
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад