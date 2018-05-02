Сайт для обучения тестирования на ReactJS и Redux

Общее

Этот сайт будет использоваться для обучения тестирования и автоматизации: ьинимум текста и картинок. Имеются в наличие черно-белые разметки страниц с описанием функциональности. Нет дизайна. По сути, UI не является приоритетом. Поэтому, до тех пор пока все элементы более-менее чисто выглядят и соответствуют планировке, то разработчик может принимать решения самостоятельно. Единственное что: существует цветовая гамма, которую нужно использовать

Требования

HTML5, CSS3

JavaScript ES6

ReactJS, Redux (предпочтителен), React-router (предпочтителен)

Git (предпочтителен)

Понимание REST-архитектуры

Соблюдение сроков (укажите сколько у вас примерно займет сделать этот проект. Предпочтение отдается тем кто может закончить его быстрее)

Серверную часть и документ с описанием API предоставлю

Примерно 5 страниц (не учитывая всплывающих окошек)

Нужно подготовить будет 2 версии приложения (в основном копи-паст): один с багами (лист багов предоставлю) и один без

Концепт проекта:

Ristorante - это приложение которое позволяет принимать заказы онлайн. Он состоит из 2х модулей: админский (где можно создать меню и аккаунты официантов), и модуль управления заказов в который могут залогиниться (состоит из одной страницы с баннером "Разрабатывается")