Сайт для обучения тестирования на ReactJS и Redux

Поставить модуль: https://opencartforum.com/clients/purchases/199103-uvedomleniya-v-telegram-telegram-notification/ . Растянуть текст на плашке "меню".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общее
Этот сайт будет использоваться для обучения тестирования и автоматизации: ьинимум текста и картинок. Имеются в наличие черно-белые разметки страниц с описанием функциональности. Нет дизайна. По сути, UI не является приоритетом. Поэтому, до тех пор пока все элементы более-менее чисто выглядят и соответствуют планировке, то разработчик может принимать решения самостоятельно. Единственное что: существует цветовая гамма, которую нужно использовать
Требования
- HTML5, CSS3
- JavaScript ES6
- ReactJS, Redux (предпочтителен), React-router (предпочтителен)
- Git (предпочтителен)
- Понимание REST-архитектуры
- Соблюдение сроков (укажите сколько у вас примерно займет сделать этот проект. Предпочтение отдается тем кто может закончить его быстрее)
Примерно 5 страниц (не учитывая всплывающих окошек)
Нужно подготовить будет 2 версии приложения (в основном копи-паст): один с багами (лист багов предоставлю) и один без
Концепт проекта:
Ristorante - это приложение которое позволяет принимать заказы онлайн. Он состоит из 2х модулей: админский (где можно создать меню и аккаунты официантов), и модуль управления заказов в который могут залогиниться (состоит из одной страницы с баннером "Разрабатывается")
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $17
На ролевой ресурс приглашается программист, понимающий в такой программе как yjii 2. Именно на ней написан этот портал. Основная задача: проект есть. Его надо переделать. Точнее - поместить 1 функцию авторской (личной) страницы. Но разработать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Прошу указывать цены. Нужен человек хорошо разбирающийся в OPENCART Со знанием Верстки, AJAX и PHP. Все подробности в ТЗ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Основной проект для которого нужна админка также на Meteor.JS.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Требуется создание бота для работы с покерным сайтом - срочно Срок 5 мая, бюджет 200$ Писать можно на чем вы захотите Оплата по факту, БЕЗ авансов Пишите ваш скайпВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать новый метод оплаты - "Кредит HomeCredit". По сути, какой-то "оплаты" тут нет, нужно по нажатию кнопки отправить данные клиента по SOAP и получить ответ. Как должно работать ? 1. Юзер закидывает товар в корзину, переходит в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: сделать аудит сайта по чек-листу из 100 пунктов для интерне-магазина обуви Чек-лист [url=https://clck.ru/DHQT7]clck.ru/DHQT7[/url] Там 2 столбца, где нужно указать результат работы по каждому пункту. 1. Что сделано / Результат – к примеру, "анализ скорости загрузки страниц", нужно указать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно по гео признаку спарсить с фейсбука текстовую информацию из профилей. Если умеете делать это скриптами, то всё будет быстро и легко. Подробности в личке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать основным доменом, домен с www. сайт на впВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Перенести, сохранить функционал, интеграции с СРМ. Регить ни чего не надо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад