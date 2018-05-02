Wordpress сайт доделать

Добрый,

Пункты которые надо доделать показаны на принтскринах во вложении!!!!!

Пункты которые не вошли в принтскрины:

10) Вставить Гугл и Яндекс метрику

11) Настроить версию для Планшета, она там косая, к ней никто не притрагивался еще

12) Настроить аккардион меню для текстовых страниц. У меня здесь 6 менюшек ferge.me/avia/

в каждом из 6 меню должен быть свой акардеон. ferge.me/avia/2/ Показать как их создавать и как по удобному создавать текстовые страницы которые подвязываются к нужному аккордеону и в нужный раздел.

13) Подправить текст писем которые приходят на ящик при регистрации, смене пароля, когда подписываешься / отписываешься от комментариев. Я пришлю вордовский файлик в котором будет показано какой текст приходит сейчас и как его надо подправить, чтоб письма было вежливым.

Жду предложения по стоимости и срокам.

Спасибо