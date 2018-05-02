Wordpress сайт доделать

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Добрый,  

Пункты которые надо доделать показаны на  принтскринах во вложении!!!!! 

Пункты которые не вошли в принтскрины:  

10) Вставить Гугл и Яндекс метрику  

11)  Настроить версию для Планшета, она там косая, к ней никто не притрагивался еще  

12)   Настроить аккардион меню для текстовых страниц. У меня здесь 6  менюшек ferge.me/avia/  

в каждом из 6 меню должен быть свой акардеон. ferge.me/avia/2/ Показать как их создавать и как по удобному создавать текстовые страницы которые подвязываются к нужному аккордеону и в нужный раздел.  

13) Подправить текст писем которые приходят на ящик при регистрации, смене пароля, когда подписываешься / отписываешься от комментариев.  Я пришлю вордовский файлик в котором будет показано какой текст  приходит сейчас и как его надо подправить, чтоб письма было вежливым.  

Жду предложения по стоимости и срокам.   

Спасибо

WordPress
6 лет назад
hohhjGT56
48 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад