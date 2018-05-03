SEO-доработки сайта визитки на Joomla 2.5.14

В начале пишем: "SEO Joomla"

Есть сайт визитка на Joomla.

Версия Joomla! Joomla! 2.5.14 Stable [ Ember ] 01-August-2013 14:00 GMT

Версия Joomla! Platform Joomla Platform 11.4.0 Stable [ Brian Kernighan ] 03-Jan-2012 00:00 GMT

Нужно выполнить технические SEO-доработки, ссылку на сайт предоставлю тем, кто откликнется.

1) Создать карту сайта.

2) Сделать правильный роботс, закрыв все служебные страницы и дубли.

3) Поставить редирект с название сайта/index.php на название сайта.

Тоже самое сделать и для остальных страниц сайта. Чтобы небыло не ЧПУ урлов на сайте.

4) Убрать 404-ошибку. Страница ссылается на не существующий файл – cdn.mapkit.io/v1/infobox....

5) Убрать 301-редирект со страницы (ссылку сброшу).

6) Настроить canonical, robots, rel=next, rel=prev для страниц новостей.

На страницах пагинации добавить canonical на основную страницу новостей

На страницы пагинации (то есть 2, 3, N+1) добавить

На первую страницу новостей добавить

На вторую страницу новостей добавить

На последней странице не должно быть link rel="next"

На первой странице не должно быть link rel=prev

7) Сделать заголовки h1 на всех страницах – prntscr.com/jbzw4b (если не ошибаюсь, это делается через админку). Заголовки не должны быть ссылками.

8) Перенести JS-файлы с head вниз страницы .

9) Добиться скорости загрузки страниц 0.2 секунды или меньше для прохождения developers.google.com/spe... возможно отключить лишние неиспользуемые модули или отрефакторить код. Или попробовать добиться работы на PHP7.

10) Убрать циклические ссылки. Например, мы находимся на главной – логотип является ссылкой. Тоже самое относится и к другим страницам. Например, находимся на странице услуги, а в меню и в футере есть на неё ссылка.

11) Внедрить микроразметку.

12) Адаптировать сайт под мобильные устройства. Чтобы корректно выглядела вёрстка в популярных мобильных устройствах и браузерах (chrome, safari).

Просьба предоставить вилку по стоимости и срокам. Для более детальной оценки, всем кто заинтересуется предоставлю ссылку на сайт, а также доступы к админке и фтп.