Битрикс правки

В начале пишем: "SEO Joomla" Есть сайт визитка на Joomla. Версия Joomla! Joomla! 2.5.14 Stable [ Ember ] 01-August-2013 14:00 GMT Версия Joomla! Platform Joomla Platform 11.4.0 Stable [ Brian Kernighan ] 03-Jan-2012 00:00 GMT Нужно выполнить технические SEO-доработки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу того кто закончит задачу на битрикс проекте.
1. Смена цвета и текста кнопки "В корзину" при добавлении товара в корзину.
Этот пункт сделан для всех разделов кроме одного, надо доделать. И тоже
самое надо сделать для моб. версии, это отдельный шаблон в данном
проекте.
2. Визуальное обозначение обязательных для заполнения полей при оформлении заказа и регистрации.
3. убрать блок соц сетей со страниц оформления заказа
Прошлые исполнители, один морочил голову 3 дня, второй 2 дня, и оказывается, в
одном разделе входит в стоимость, в другом разделе подсветка кнопки не
входит в стоимость. При перезагрузке страницы то, что все пропадает,
оказывается надо еще доплатить чтобы после перезагрузки страницы
работало, в общем без этого детского сада, мне нужно закончить
поставленную задачу.
изначальное тз для справки https://yadi.sk/i/ejFy8PiY3UtCDx
проект имеет несколько видов шаблонов для разных видов товара.
сделать желательно сейчас, оплата по завершению любым способом.
ваша цена?
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно либо вставить на уже имеющийся сайт нужный скрипт чтоб заполнялся автоматом с др сайта Либо сделать новый сайт с помощью граббера, парсинга, чтоб сразу все заполнилось автоматом и быстро (много позиций, каталог) Ищу того кто может, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт https://1xmqu.host/ (букмекерская компания 1хбет, в рф может быть заблокировано, ищите зеркала). Есть спортивные события в Live, почти у каждого события есть видео трансляция, которая работает через flash плеер. Но есть нюанс: 1xbet вставляет в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый, Пункты которые надо доделать показаны на принтскринах во вложении!!!!! Пункты которые не вошли в принтскрины: 10) Вставить Гугл и Яндекс метрику 11) Настроить версию для Планшета, она там косая, к ней никто не притрагивался еще 12) Настроить аккардион меню ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Взять/найти любой бесплатный скрипт казино/беттинга/виртуального спорта (варианты обсуждаемы) - интерфейс только на английском 2. Настроить все платежи – ТОЛЬКО на этой крипто-монете (см. ссылку) [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2948467.0]https://bitcointalk.org/index.php?topic=2948467.0[/url] 3. настроить +запустить PS: пожалуйста, указывайте в сообщении ориентировочный порядок цен. (и желательно телеграм для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Общее [/b]Этот сайт будет использоваться для обучения тестирования и автоматизации: ьинимум текста и картинок. Имеются в наличие черно-белые разметки страниц с описанием функциональности. Нет дизайна. По сути, UI не является приоритетом. Поэтому, до тех пор пока ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Прошу указывать цены. Нужен человек хорошо разбирающийся в OPENCART Со знанием Верстки, AJAX и PHP. Все подробности в ТЗ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Основной проект для которого нужна админка также на Meteor.JS.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Требуется создание бота для работы с покерным сайтом - срочно Срок 5 мая, бюджет 200$ Писать можно на чем вы захотите Оплата по факту, БЕЗ авансов Пишите ваш скайпВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать новый метод оплаты - "Кредит HomeCredit". По сути, какой-то "оплаты" тут нет, нужно по нажатию кнопки отправить данные клиента по SOAP и получить ответ. Как должно работать ? 1. Юзер закидывает товар в корзину, переходит в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад