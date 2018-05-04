Битрикс правки

Ищу того кто закончит задачу на битрикс проекте.

1. Смена цвета и текста кнопки "В корзину" при добавлении товара в корзину.

Этот пункт сделан для всех разделов кроме одного, надо доделать. И тоже

самое надо сделать для моб. версии, это отдельный шаблон в данном

проекте.

2. Визуальное обозначение обязательных для заполнения полей при оформлении заказа и регистрации.

3. убрать блок соц сетей со страниц оформления заказа

Прошлые исполнители, один морочил голову 3 дня, второй 2 дня, и оказывается, в

одном разделе входит в стоимость, в другом разделе подсветка кнопки не

входит в стоимость. При перезагрузке страницы то, что все пропадает,

оказывается надо еще доплатить чтобы после перезагрузки страницы

работало, в общем без этого детского сада, мне нужно закончить

поставленную задачу.

изначальное тз для справки https://yadi.sk/i/ejFy8PiY3UtCDx

проект имеет несколько видов шаблонов для разных видов товара.

сделать желательно сейчас, оплата по завершению любым способом.

ваша цена?