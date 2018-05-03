Программист 1С для e-commerce

Ищу того кто закончит задачу на битрикс проекте. 1. Смена цвета и текста кнопки "В корзину" при добавлении товара в корзину. Этот пункт сделан для всех разделов кроме одного, надо доделать. И тоже самое надо сделать для ...
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Доброго времени суток! Требуется для существующей верстки написать backend и соединить его с БД 1С. Все управление товаром идет из 1С. Админка требуется только для управления разделами: акции, отзывы. Посмотреть верстку можно тут – http://webone.su/port/gb-shop/
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