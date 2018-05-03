Создать несколько LP на lpmotor.ru

Здравствуйте.

Ищу опытного вебмастера для создания нескольких LP (Всего будет до 15 штук.)

Вкратце о задании:

Есть 15 продуктов для женского здоровья. Под каждый продукт, нужно будет создать на платформе свой LP.

Общий каркас может быть одинаков, различия могут быть минимальные.

Основные критерии выбора специалиста!

1 – Опыт. Ищем только с опытом и примерами

2 – Цена. Дорогие LP не интересуют. Нам нужно за минимальные деньги протестировать гипотезу.

3 – Срок исполнения. Чем быстрее тем лучше.

Потому в ответе прошу указать:

1 – Примеры LP на платформе lpmotor.ru или аналогичных.

2 – Цена за 1 простой LP!

3 – Срок разработки 1 LP!

Укажите пожалуйста в начале своего ответа фразу "Я не бот". Без ответов сразу в "спам"

Заранее спасибо за ответ.