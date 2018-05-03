Перенос сайта на Wordpress (ок. 350 страниц) на другой домен.

Здравствуйте. Ищу опытного вебмастера для создания нескольких LP (Всего будет до 15 штук.) Вкратце о задании: Есть 15 продуктов для женского здоровья. Под каждый продукт, нужно будет создать на платформе свой LP. Общий каркас может быть одинаков, различия могут ...