Скопировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Требуется скопировать функционал сайта https://www.yemeksepeti.com/antalya. Желательно цена "под ключ"

6 лет назад
atentoi2006
22 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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