ТЗ по сайту [list=1][*]Сайт в двух версиях: русский/ английский. Английская версия по функционалу идентична русской[*]К сайту присоединен блог с возможностью добавления публикаций[*]Админка с возможностью редактирования основной страницы, записей блога и управления другими страницами (которые потом появятся)[*]Будет ...
Разработка и утверждение технических заданий facebook
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена)
Обязанности: опыт создания структуры страницы
1. Шапка
2. Первый экран
3. Товар/услуга
4. Основные блоки
5. Подвал
6. Контакты
опыт создания упаковки страницы
1. Продукт – услуга
2. О компании
3. Показатели
4. Дополнительные сведения
Критерии к Исполнителю на передачу заказа:
· Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию экрана,подтверждающий Ваш опыт в сфере.
· Желание работать по безопасной сделке
!!!Внимание: Огромная человеческая просьба не беспокоить исполнителей без опыта в сфере.
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