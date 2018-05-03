OPencart Перестал работать фильтр товаров

Работал работал и тут на тебе.. не работает.

поставили другой более продвинутый с поиском по атрибутам, в категориях он есть но при попытке отфильтровать значения... обновление списка товаров вроде бы и происходит согласно отфильтрованому, и даже в внизу пишет отображено 5 из 5 или там другая цифра.. но в выдаче все товары которые были до фильтра

Оплата поэтапно или в конце!!!