maxiquelele

Нужно разработать дизайн Посадочной страницы (Landing page), включая 3 рекламных банера, в трех разрешениях mobile (375x667) tablet (768x1024) desktop (1280x1024) в соответствии с фирменным стилем + сделать сайт на Tilda либо Wordpress с возможностью переключать ...
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
На вордпрессе, сделать блок, рандомного вывода 7 строк криптовалют, список из апи коинмаркеткапа И из строки, при нажатии на крипту - переход в раздел.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо изменить внешний вид, создать парсер публичного JSON и заполнить данными базу. Полное задание тут:https://docs.google.com/document/d/1uM78e_IT2VPber8aCON5mfro5nA_jpFlwStWfoWIqbk/edit?usp=sharingДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Исправить пару деталей на сайте Тз прикрепил. Оплата поэтапно или в концеЗакрыт7 лет назад
Страница представляет собой табличку с расписанием (название, дни недели). Внизу форма заказа. Функционал расписан на картинках. Пользователь может перемещать записи в табличке вверх/вниз, фильтровать по датам и дням недели, и при нажатии на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать сайт на wordpress. Задача включает в себя: 1. Отрисовку 5 схем в SVG, их анимацию 2. Изменение текста некоторых блоков. Подробное описание с пояснениями вышлю в .doc ...Закрыт7 лет назад
поменять местами блок с нвостями и с турнирами (https://24cyber.ru/) - сайт поправить виджет стримов что б данные не сьезжали ( там пропадает кружочек загрузки) ссылка 1 – без кружочка. ссылка 2 – с кружочком ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имеется шаблон templatemonster. необходимо его натянуть на фремйворк yii2, основные страницы. Создать лэйауты и вью. Используется Yii2 basic app. Шаблон https://www.templatemonster.com/ru/demo/62146.html Версия без фрейма https://livedemo00.template-help.com/wt_62146/ Шаблон куплен, исходники есть. Начало было положено, есть ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть работающий проект. Нужно внести правки на сайте согласно ТЗ. Есть правки, которые нужно сделать по дизайну, есть мелкие – не требующие дизайна. ТЗ- https://docs.google.com/document/d/1LnUWycvp-uwpY8yFedQe5Yk7GxkRVXDjC3lbEZzhFJg/edit?usp=sharing Оплата поэтапно или в концеHTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт тематика хостел Хостинг era-host -куплен Стоит joomla 3.8... На Joomla накатили шаблон HOT_Hostel_v.1.4 необходима портировать шаблон на Ру яз., исходные языки англ, исп. добавить контент(правила размещения, логотип, фото), привязать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать сайт на wordpress. Задача включает в себя: 1. Отрисовку 5 схем в SVG, их анимацию 2. Изменение текста некоторых блоков. Подробное описание с пояснениями вышлю в .doc ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
3850533.ru 1. бесконечное пролистывание статей (в разделе articles (Меню- Статьи) – как на рбк. для повышения глубины просмотра) 2. раздел "вакансии" вывести в главной панели, чтобы можно было добавлять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день,необходимо сделать сайт с нуля(лендинг с доп.страницами).На сайте будет 4 основные услуги.+нюанс.Качественный,продающий дизайн,верстка,настройка под рекламу,продвижение.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется программист на Битрикс. ТЗ в приложении. Желательна собственная тестовая площадка для утверждения доработок.Закрыт7 лет назад
- $50
Необходимо произвести работы по сайту Modx, убрать сбои. Сайт периодически слетает это уже второй раз за последних 4 дня. До этого все работало нормально. Ошибка Site temporarily unavailable.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо доработать шаблон HTML ссылка на привью шаблона http://unionagency.one/bristol/ Сам шаблон https://drive.google.com/drive/folders/1R5MtI5QQljuOsg5eOHCyrAWdpsDA9TmL Как необходимо доработать шаблон подробно показано по следующей ссылке https://marvelapp.com/458aai8/screen/41379390 Все новые добавленные элементы должны быть так же адаптированны под все устройства. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно отрисовать ЛогоЛоготипы и Знаки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Мне нужно написать приложение и драйвер для Windows, которые будут иметь возможность: 1) получать/отправлять значение от приложения в user mode драйверу 2) записывать/считывать это значение в регистр процессора в MSR регистры напримерПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Верстка готова. Нужно натянуть + доработать главную по ТЗ. Самописный проект на PHP доска объявлений по недвижимости – документации нет, но Senior ответит на ваши вопросы. Проект не простой. Работа через GitHub. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Работа с движком Shopify (https://ru.shopify.com/) Сайт под ключСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт7 лет назад