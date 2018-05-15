maxiquelele

Максим maxiquelele

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
~
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DmitryUrsa
Дмитрий 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
2 балла
7 лет назад
Верстка сайта
Работа сделана, заказчик установил сайт на хостинг http://slavyanka-apparat.ru , но денег за работу не отдал
Krestik10
Кристина 
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Произвести работы по восстановлению работоспособности сайта
MODX
Отличный заказчик, быстрая оплата ,все четко . Полностью удовлетворена сотрудничеством .)
Очень хороший исполнитель,советую,сделала все быстро и качественно
Ответный отзыв
webskyus
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Исправление верстки сайта на WP
WordPress
Все вовремя, работа была четко по ТЗ, оплата так же, рекомендую, отличный заказчик.
Советую данного програмиста,очень понравилась робота,все качественно и в сроки)
Ответный отзыв