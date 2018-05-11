Исправление верстки сайта на WP

$50
HTML-версткаЗавершен10 заявок188 просмотров
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Необходимо изменить верстку сайта WP https://www.avto-rent.com/

Изменения desktop и мобильной версии для всех наиболее распространенных разрешений. 

6 лет назад
maxiquelele
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
webskyus
30 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
1 день
Советую данного програмиста,очень понравилась робота,все качественно и в сроки)
Все вовремя, работа была четко по ТЗ, оплата так же, рекомендую, отличный заказчик.
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