Добрый день. Уважаемые исполнители, нужно сверстать лендинг-квиз. Настроить форму отправки, чтобы на почту приходила заявка. Ленд будет на хостинге Бегета Макет уже готов. От вас срок и цена. Пример макета для сборки: ana#liz.#ec#vol#s#.#ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная верстка нужна макеты в приложение бюджет 4000 рублей сроки до 3-4 дней
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