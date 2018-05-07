Редизайн сайта cadinstructor.org на WP

Необходимо сделать верстку страниц для мобильного приложения (порядка 5 уникальных вьюшек и 4 логин вьюшки и около 10 неуникальных). Требования: Кроссбраузерность (ie11, chrome, Firefox, safari, opera- последние версии) Адаптивность для экранов 320 - 767 px Высокая скорость загрузки страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу верстальщика со знанием WP для долгосрочного сотрудничества.
Редизайн сайта cadinstructor.org
ТЗ – docs.google.com/document/...
Макеты – www.dropbox.com/sh/xt24g9...
ТЗ большое – не пугайтесь, я пишу максимально подробно все аспекты.
Посмотрите, оцените работу (можно по разделам) по времени и стоимости. + дату, когда будет все готово по ТЗ со всеми правками.
+ Ваше портфолио с работающими адаптивными сайтами на WP.
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