Редизайн сайта cadinstructor.org на WP

HTML-версткаЗакрыт7 заявок150 просмотров
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Ищу верстальщика со знанием WP для долгосрочного сотрудничества. 

Редизайн сайта cadinstructor.org 

ТЗ – docs.google.com/document/... 

Макеты – www.dropbox.com/sh/xt24g9... 

ТЗ большое – не пугайтесь, я пишу максимально подробно все аспекты. 

Посмотрите, оцените работу (можно по разделам) по времени и стоимости. + дату, когда будет все готово по ТЗ со всеми правками. 

+ Ваше портфолио с работающими адаптивными сайтами на WP.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
seocad1
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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