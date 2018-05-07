Редизайн сайта cadinstructor.org на WP

Ищу верстальщика со знанием WP для долгосрочного сотрудничества.

Редизайн сайта cadinstructor.org

ТЗ – docs.google.com/document/...

Макеты – www.dropbox.com/sh/xt24g9...

ТЗ большое – не пугайтесь, я пишу максимально подробно все аспекты.

Посмотрите, оцените работу (можно по разделам) по времени и стоимости. + дату, когда будет все готово по ТЗ со всеми правками.

+ Ваше портфолио с работающими адаптивными сайтами на WP.