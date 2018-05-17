Верстка страницы

Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать страницы по макету верстки из Zeplin или Figma. Большим плюсом будет опыт работы с сайтами WP. Если работа будет успешная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать страницу Черновик дизайна в прикрепленном файле.
На выходе работы:
1) Сверстанная страницу
2) Верстка адаптирована под мобильные устройства и адекватно на них открывается
3) Установлены коды аналитики, ремаркетинга, фесбук пикселя
4) Настроена отправка событий
5) Реализована валидация формы заказа. По успешному заполнению благодраность и оптравка пиьсма Нотправка письма при заказе (как заказчику, так и администратору (с контактными данными клиента)
6) Валидная врстка
7) Высокая скорость загрузки
Оплата по факту либо БС
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