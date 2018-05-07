Ищу наставника HTML/CSS/PHP

HTML-версткаЗакрыт3 заявки222 просмотра
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Ищу наставника  который может помочь вникнуть в веб программирование

Имею некоторые знания в HTML/CSS/PHP(немного ООП)..

Понимаю как и что работает, но не знаю где и когда применять то или иное действие..

Хотелось бы поучаствовать в реальных заданиях вместе с наставником, помогать делать какую-то часть задания чтобы он проверил, указал на ошибки..

PHPHTMLCSS
6 лет назад
ARKASHKA
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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