Ищу наставника HTML/CSS/PHP

Ищу наставника который может помочь вникнуть в веб программирование

Имею некоторые знания в HTML/CSS/PHP(немного ООП)..

Понимаю как и что работает, но не знаю где и когда применять то или иное действие..

Хотелось бы поучаствовать в реальных заданиях вместе с наставником, помогать делать какую-то часть задания чтобы он проверил, указал на ошибки..