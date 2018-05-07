Сверстать по макету в PSD страничку в формате HTML

Имеется рабочий сайт. Необходимо сверстать некоторые новые блоки для размещения на сайте. Верстальщику будет представлен макет этих блоков. Всего блоков 11, но они похожи друг на друга, причем на рабочем сайте есть некоторые готовые стили, которые можно использовать.