Сверстать по макету в PSD страничку в формате HTML

HTML-версткаЗакрыт43 заявки418 просмотров
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Имеется рабочий сайт. Необходимо сверстать некоторые новые блоки для размещения на сайте. Верстальщику будет представлен макет этих блоков. Всего блоков 11, но они похожи друг на друга, причем на рабочем сайте есть некоторые готовые стили, которые можно использовать.

HTML
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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