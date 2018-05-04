Доделать сайт с каталогом

Сделать вёрстку следующих страниц: [list][*]главной страницы [*]mobil[*]tablet[*]Восстановление пароля (форма)[*]вход (форма)[*]заявка[*]личный кабинет[*]Оказание услуги (форма)[*]Регистрация (форма) [/list] Всего 10 страниц. Верстка должна быть выполнена в точном соответствии сдизайном. Сверстать адаптивный лендинг сайт на базе wordpress. Дизайн создан на сетке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать сайт.
Всплывающее окна с формой для номера телефона
Добавить в меню ссылки что бы переноход был на раздел сайта
Слайдер подправить
Есть каталог на одном сайте партнера
Скачать все страницы разделов
Скачать все страниц товаров
Перелинковка
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