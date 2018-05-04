Доделать сайт с каталогом

HTML-версткаЗакрыт9 заявок214 просмотров
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Нужно доделать сайт.

Всплывающее окна с формой для номера телефона

Добавить в меню ссылки что бы переноход был на раздел сайта

Слайдер подправить

Есть каталог на одном сайте партнера

 Скачать все страницы разделов

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 Перелинковка

6 лет назад
nusret93
31 годУзбекистан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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