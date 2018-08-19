Переверстать сайт с табличной верстки на блочную и добавить адаптив.

HTML-версткаЗавершен4 заявки252 просмотра
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Сайт на cms 1с битрикс

http://bk2.optimo.su/

6 лет назад
optimovl
Никита 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Oleg_10
Олег 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$160
3 дня
Работа выполнена.
Оставляю отрицательный отзыв так как половину мне еще не заплатил Никита. Договорились, что до конца месяца оплатит. После оплаты поменяю отзыв на положительный!!!
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