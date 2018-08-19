Добрый день Есть задачка: Изменить внешность сайта https://bank-z.ru/ Нужно сделать в стиле сайта https://www.zenit.ru/ Нужно просто верстку подправить, новый шаблон не нужен Пример: https://bkcarta.ru/ сделан на основе https://burgerking.ru/ http://vkmobil.ru/на основе Вк Т.е. ну нужно там много красоты наводить)) Требования: -На главной обычная статья + несколько пунктов в верхнем ...
Переверстать сайт с табличной верстки на блочную и добавить адаптив.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на cms 1с битрикс
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