Доработки. Сайт на WP. Верстка + натяжка.

HTML-версткаЗакрыт6 заявок191 просмотр
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Все подробности в ТЗ. Сделать очень качественно, верстку буду проверять очень досконально! Если есть примеры верстки вашей присылайте, я посмотрю. Чтобы сразу понять какого качества мне нужно посмотрите сайт wedodo.ru.

Оплата поэтапно или в конце.

6 лет назад
maxiquelele
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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