Вёрстка лендинга

Необходимо сверстать 5 баннеров для главной страницы сайта так, чтобы это было стильно, не крикливо и WOW! При этом обязательно, чтобы итоговый результат оказался максимально быстрым по загрузке, был адаптивным и кроссбраузерным. [url=https://www.dropbox.com/sh/epmie2im1fjp9k3/AABHje7wQb1Kyw7vS5O0rxE4a?dl=0]Баннера в JPG ...