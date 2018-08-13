Вёрстка лендинга

HTML-версткаЗавершен1 заявка172 просмотра
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Привет!

Нужно сверстать лендинг. Ничего необычного. :)

Макет посмотреть вот здесь: 

https://images2.imgbox.com/9b/08/V0IT720Y_o.jpg

6 лет назад
katochi
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
6 лет назад
$150
4 дня
Как всегда, работа на высоте. Рекомендую. :)
Работаем не в первый раз, все отлично ! Всем рекомендую к сотрудничеству !
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