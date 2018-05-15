Верстка баннеров для главной страницы сайта (сайт сверстан)

HTML-версткаЗавершен6 заявок329 просмотров
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Необходимо сверстать 5 баннеров для главной страницы сайта так, чтобы это было стильно, не крикливо и WOW! При этом обязательно, чтобы итоговый результат оказался максимально быстрым по загрузке, был адаптивным и кроссбраузерным. Баннера в JPG для понимания тут

Также обращаем внимание на то, что в идеале баннера должны быть "резиновыми", т.к. именно такой вид предусмотрен дизайном сайта. Речь не о том, чтобы просто сверстать, а сделать интерактив, анимировать ненавязчиво C2A элементы.  

Пример того, что мы хотим: vintage.com.ua (не технологий, а именно эффекта WOW при просмотре) 

Пожалуйста, укажите свои расценки за подобную работу, сроки и обязательно покажите ваши лучшие АНАЛОГИЧНЫЕ по уровню работы. 

ВНИМАНИЕ! На стандартные сообщения не отвечаем, пожалуйста, проявите уважение и прочитайте требования.

6 лет назад
NDA06
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Отличный специалист! Ответственный, скрупулезный, практически все время на связи. Несколько не попал по срокам, но все с лихвой компенсировано качеством выполненной работы и уровнем коммуникации. С удовольствием продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик, отличная коммуникация - всегда на связи, своевременная оплата и четко поставленная задача!