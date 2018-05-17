Нужна верстка ленда по бутстрап

HTML-версткаЗавершен36 заявок335 просмотров
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Всем привет!

Есть дизайн под комп и мобилку 320 по бутстрапу.

Нужно сверстать.

Примерно 4-5 экранов на ленде.

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6 лет назад
ostiger
Олег 
37 летТурция
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Wokksy
27 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$31
2 дня
все качественно и оперативно сделал) Рекомендую!
Олег отличный, понимающий заказчик, правки проверялись оперативно, с оплатой проблем не возникло. Рекомендую.