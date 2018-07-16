Сделать адаптацию сайта

HTML-версткаЗавершен7 заявок252 просмотра
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Необходимо сделать адаптацию сайта под мобильные устройства и планшеты. Бюджет 2000 руб. Срок до субботы.

6 лет назад
Webfuture
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
Выбранный исполнитель
Kind-Of-Heaven
Кирилл Тен 
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$31
3 дня
Уже не первый раз работаю с Андреем. Все как всегда хорошо)
Замечательный заказчик, работаем уже давно, ни разу не было никаких проблем!