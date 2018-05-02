Верстка адаптивного лендинга на Bootstrap

Нужно [u]доверстать [/u]страницу добавления ноды. Подробное задание на видео. [url=https://youtu.be/Y6OYwRbCIGI]youtu.be/Y6OYwRbCIGI[/url] Макет и скрин текущей страницы прикрепил. [b]Обязательно: [/b] Верстать по drupal-way. Верстать по ftp на моем сервере. Не затягивать с выполнением. Не беритесь за задание если у Вас уже более двух проектов!!! Ещё не ...
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Добрый день!
Нужно сверстать не большой лендинг с приминением технологии bootstrap.
Самое главное чтобы дизанй сайта не "ломался" при просмотре на мобильный устройствах и планшетах.
Очень важно чтобы исплнитель не проподал.
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