Задача по верстке на CMS MODX

HTML-версткаЗакрыт7 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Друзья, всем привет! 

Ищу верстальщика-програмиста на CMS MODX.

Нужно поправить верстку на сайте key4.ru, на страницах статей, вот пример - http://key4.ru/osteohondroz_lechenie/

Вывести везде фотографию статьи в одинаковом размере, поправить верстку текста.

Здорово, если вы работаете с Fenom.

MODX
6 лет назад
dimkinn
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перенести html-текст страниц

    Здравствуйте. Нужно перенести обычный html-контент на новый сайт. Видео-инструкция тут: https://fex.net/735367316753 - Сроки - Цена Спасибо за внимание!

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг: Туфли ЭККО

    Всем добрый вечер. Ктохочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб. Надо сделать верстку лендинга по теме: Туфли ЭККО. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах. Скорость загрузки не менее 70.Срок – до завтра 18:00 по Мск. Присылайте свои примеры ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка

    Добрый день,  Требуется верстка анимационная для рулетки-жребия.  Спасибо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать 1 главную станицу и 6 дополнительных страниц Сайта

    Мне нужно сделать сайт из 7 текстовых страниц: Главная страница и 6 дополнительных разделов, ссылки на которые будут в боковом меню Сайта. Будет дизайн Главной страницы (основной каркас), внутри которого будет размещаться содержание всех 7 страниц ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Полностью изменить меню в адаптивном дизайне под мобильные устройства

    [b]Проблема:[/b] меню плохо отображается на смартфонах, неудобно переходить в разделы/подразделы. [b]Решение:[/b] сделать боковое всплывающее меню с иконками разделов (как вариант) - для телефонов. [b]Задача: [/b]нужен верстальщик, который может предложить варианты и заменить меню. www.corpoquest.com Цену, сроки и предложения пишем ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта по полиграфии

    $250

    Нужен интересный дизайн примерно на 15 страниц сайта, точно понятия как все будет выглядет нет, но могу все обьяснить в скайпе и на прототипах, жду быстрого ответа, и инициативности от человека который возьмется за проэкт

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать не слишком сложный лендинг (с адаптивом) https://drive.google.com/file/d/1R4ZwzJohwQ1Gx8QoC3bU2DHTqvXbOgM6/view Скрипты писать не нужно по большей части либо дам готовые модули либо сам потом встрою от вас по большей части оформление. принципиально использование бутстрап и блочной верстки используйте микрокласы ...

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад