Есть сайт, нужно сделать на него возможность выбора региона. И чтоб менялись номера исходя из этого. Так же заявка приходила и была видно откуда она.
Полностью изменить меню в адаптивном дизайне под мобильные устройства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема: меню плохо отображается на смартфонах, неудобно переходить в разделы/подразделы.
Решение: сделать боковое всплывающее меню с иконками разделов (как вариант) - для телефонов.
Задача: нужен верстальщик, который может предложить варианты и заменить меню.
Цену, сроки и предложения пишем в комментариях!
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