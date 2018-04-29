Верстка страниц сайта

HTML-версткаЗакрыт17 заявок324 просмотра
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Требуется специалист для верстки новых страниц сайта, сотрудничество предполагается следующим образом:

1. Имеется сайт https://perevod.one 

2. Имеется ТЗ - по сути текст страницы в формате Word (во вложении).

На основании ТЗ и Ваших знаний и умений нужно оформить новую страницу, аналогично имеющимся или лучше.

Прошу заинтересованных писать цены, сроки, ссылки на портфолио и/или перечисление Ваших компетенций.

6 лет назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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