Сайт на Wordpress

Сверстать и установить под Wordpress сайт , состоящий из страниц Главная , Продукты, Цены, Контакты, Вход, Авторизация . Уже есть веб-приложение, закодированное в response.js, и его нужно будет просто привязать к странице продукта. Срок 2 дня . Дизайн будет предоставлен и будет по сложности похож на сайт https://www.nylas.com/