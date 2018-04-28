Сайт на Wordpress

1. Скопировать сайт с сохранением функционала - формы, счетчтик. Формы необходимо настроить на отправку почту на ящик [email protected] 2. Добавить в футер и хедер картинку с подарком на десктопной версии сайта 3. Добавить в футер и хедер ...
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Сверстать и установить под Wordpress сайт , состоящий из страниц Главная , Продукты, Цены, Контакты, Вход, Авторизация . Уже есть веб-приложение, закодированное в response.js, и его нужно будет просто привязать к странице продукта. Срок 2 дня . Дизайн будет предоставлен и будет по сложности похож на сайт https://www.nylas.com/
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