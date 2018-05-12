Доработать одностраничник по шаблону

Добрый день!

Есть сайт http://friends-band.ru/

Под него скачан шаблон, но он криво становится, хотя скачаны все файлы.

Нужно убрать часть информации ("программы"), поменять текст, натянуть фото, поставить ссылки.

В общем, обычная копия сайта под свои данные.

По результатам должна быть обновлена пк и мобильная версии сайта для постановки на word press.

Прошу указать стоимость: сколько это будет стоить - от и до.

Благодарю.