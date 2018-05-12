Специализируюсь на HTML/CSS верстке. Пишу не сложные скрипты на javascript и jQuery
Работаю в области front-end более года и наработал за этот промежуток времени огромный опыт в сфере разработке сайтов.
Email: [email protected]
Telegram: @Free_David
Skype: FreeCoolManWork
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Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Была поставлена задача по верстке и доработке сайта по шаблону в короткие сроки. Полное понимание пожеланий в процессе работы, качественное исполнение. Исполнитель был всегда на связи, ждать не приходилось. Учел все предпочтения по дизайну и оформлению. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик адекватный. Всегда шел на контакт. Рекомендую сотрудничать!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга