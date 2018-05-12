Frolov_Free

Кирилл Frolov_Free

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Специализируюсь на HTML/CSS верстке. Пишу не сложные скрипты на javascript и jQuery

Работаю в области front-end более года и наработал за этот промежуток времени огромный опыт в сфере разработке сайтов.

Email:  [email protected]

Telegram:  @Free_David

Skype: FreeCoolManWork

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

ms7
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$24
10 баллов
7 лет назад
Доработать одностраничник по шаблону
WordPress
Была поставлена задача по верстке и доработке сайта по шаблону в короткие сроки. Полное понимание пожеланий в процессе работы, качественное исполнение. Исполнитель был всегда на связи, ждать не приходилось. Учел все предпочтения по дизайну и оформлению. Рекомендую.
Заказчик адекватный. Всегда шел на контакт. Рекомендую сотрудничать!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга