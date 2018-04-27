Адаптивная и кроссбраузерная верстка landing page

HTML-версткаЗакрыт2 заявки245 просмотров
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Добрый день. 

Необходимо: 

1. Произвести адаптивную верстку Landing page (дизайн есть только для десктопной версии); 

2. Поставить счетчики веб аналитики Яндекс и Google, поставить пиксели ВКонтакте и Facebook; 

3. Разместить якоря на каждом разделе сайта; 

4. Разместить сайт на домене и возможно помочь с настройкой хостинга; 

5. Подключить все формы к amoCRM; 

6. Настроить почтовое оповещение о новых заявках с сайта; 

7. Настроить автоматическую отправку писем с файлами пользователям, после оставления заявки или реализовать возможность скачивания файла прямо с сайта после оставления заявки; 

8. Настроить всплывающее окно (comebacker) для тех пользователей, которые хотят уйти с сайта, не оставив на нём заявку. 

Внимание! На сайте должно быть реализовано на программной уровне смена гиф-анимаций после перемещения ползунка. Смотрите раздел с градусником. 

Дополнительные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования: 

9. Скорость загрузки страницы на developers.google.com/spe... должна быть не более 3 секунд. 

10. Код должен быть без ошибок и проходить проверку на сайте validator.w3.org/. Структура кода должна быть последовательной и логичной. 

Пожелания: 

Прикрепляйте ссылки на реальные сайты, которые Вы верстали, при направлении мне предложения. 

Дизайн сайта в jpeg можете посмотреть на Яндекс.Диске: yadi.sk/i/oizIjZX13UpwVJ. В файле дизайн сайта получился обрезанным, поэтому подвал сайта смотрите в этом файле: yadi.sk/i/GmpVaetP3UpweS

Срок: 2 дня.

Бюджет: 5 000 рублей.

6 лет назад
ip-shmelev
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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