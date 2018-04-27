Адаптивная и кроссбраузерная верстка landing page

Есть дизайн 3 страниц: главная, каталог, статья. Нужно сделать сео валидную верстку и натянуть на wordpress последней версии, при этом корректно вписать элементы в CMS, чтобы они были удобно для редактирования. Сайт не должен разъезжаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо:
1. Произвести адаптивную верстку Landing page (дизайн есть только для десктопной версии);
2. Поставить счетчики веб аналитики Яндекс и Google, поставить пиксели ВКонтакте и Facebook;
3. Разместить якоря на каждом разделе сайта;
4. Разместить сайт на домене и возможно помочь с настройкой хостинга;
5. Подключить все формы к amoCRM;
6. Настроить почтовое оповещение о новых заявках с сайта;
7. Настроить автоматическую отправку писем с файлами пользователям, после оставления заявки или реализовать возможность скачивания файла прямо с сайта после оставления заявки;
8. Настроить всплывающее окно (comebacker) для тех пользователей, которые хотят уйти с сайта, не оставив на нём заявку.
Внимание! На сайте должно быть реализовано на программной уровне смена гиф-анимаций после перемещения ползунка. Смотрите раздел с градусником.
Дополнительные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования:
9. Скорость загрузки страницы на developers.google.com/spe... должна быть не более 3 секунд.
10. Код должен быть без ошибок и проходить проверку на сайте validator.w3.org/. Структура кода должна быть последовательной и логичной.
Пожелания:
Прикрепляйте ссылки на реальные сайты, которые Вы верстали, при направлении мне предложения.
Дизайн сайта в jpeg можете посмотреть на Яндекс.Диске: yadi.sk/i/oizIjZX13UpwVJ. В файле дизайн сайта получился обрезанным, поэтому подвал сайта смотрите в этом файле: yadi.sk/i/GmpVaetP3UpweS.
Срок: 2 дня.
Бюджет: 5 000 рублей.
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