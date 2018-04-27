Адаптивная и кроссбраузерная верстка landing page

Добрый день.

Необходимо:

1. Произвести адаптивную верстку Landing page (дизайн есть только для десктопной версии);

2. Поставить счетчики веб аналитики Яндекс и Google, поставить пиксели ВКонтакте и Facebook;

3. Разместить якоря на каждом разделе сайта;

4. Разместить сайт на домене и возможно помочь с настройкой хостинга;

5. Подключить все формы к amoCRM;

6. Настроить почтовое оповещение о новых заявках с сайта;

7. Настроить автоматическую отправку писем с файлами пользователям, после оставления заявки или реализовать возможность скачивания файла прямо с сайта после оставления заявки;

8. Настроить всплывающее окно (comebacker) для тех пользователей, которые хотят уйти с сайта, не оставив на нём заявку.

Внимание! На сайте должно быть реализовано на программной уровне смена гиф-анимаций после перемещения ползунка. Смотрите раздел с градусником.

Дополнительные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования:

9. Скорость загрузки страницы на developers.google.com/spe... должна быть не более 3 секунд.

10. Код должен быть без ошибок и проходить проверку на сайте validator.w3.org/. Структура кода должна быть последовательной и логичной.

Пожелания:

Прикрепляйте ссылки на реальные сайты, которые Вы верстали, при направлении мне предложения.

Дизайн сайта в jpeg можете посмотреть на Яндекс.Диске: yadi.sk/i/oizIjZX13UpwVJ. В файле дизайн сайта получился обрезанным, поэтому подвал сайта смотрите в этом файле: yadi.sk/i/GmpVaetP3UpweS.

Срок: 2 дня.

Бюджет: 5 000 рублей.