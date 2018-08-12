Требуется поправить верстку. Выкачал сайт. Нужно поправить пути. Страницы из htm поправить в html, скрипты и контент переложить к нам на сервер, css, картинки все скачалось., а которые не до качались , скачать.

Возможно, проще будет вам самим сохранить страницы сайта, чтобы не копаться в моих скаченных программой страницах. Движек не нужен. Должна визитка получится на html страницах.