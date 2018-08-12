Требуется поправить верстку

$15
HTML-версткаЗавершен6 заявок206 просмотров
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Требуется поправить верстку. Выкачал сайт. Нужно поправить пути.  Страницы из htm поправить в  html, скрипты и контент переложить к нам на сервер, css, картинки все скачалось., а которые не до качались , скачать. 

Возможно, проще будет вам самим сохранить страницы сайта, чтобы не копаться в моих скаченных программой страницах. Движек не нужен. Должна визитка получится на html страницах.

6 лет назад
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kopeyka
Андрей 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Выполнил работу. Не в срок, но мне не принципиально было. Можно работать. Рекомендую.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству..
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