Портфолио
- Elka-pk.ru308 просмотров
Отзывы заказчиков
$33
2 балла
5 лет назад
сотрудничества просто не получилось, пропал из сети, причина не известна.
$33
2 балла
5 лет назад
Много разговоров мало дела. Работу не выполнил и перестал выходить на связь. Не берусь судить данного человека и его знания как программиста, просто констатирую факты как есть
Ответный отзыв
ПОДСТАВА! НЕ РЕКОМЕНДУЮ даже врагу!!!! 1. Много просьб! 2. отклонение от ТЗ!, оплаты 0!, 3. также как оказалось работа расценивается с нарушением законодательства- а именно ВЗЛОМ движка cms системы! 4. Общается шо быдло, и сходу тыкает, уважения ну 0 ... Вывод один, не в коем случае не связывайтесь с данным горе заказчиком, 8-10ть часов времени ушло на ветер, решил включить режим мороза, так оно еще насрал0 негативным отзывом ...
$1
9 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Все ок, сотрудничество и работа завершилась удачно, спасибо.
$5
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена быстро, качественно, не дорого. С подробными комментариями и рекомендациями. Оперативно выходит на связь. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все хорошо, и даже отлично, рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
5 лет назад
спасибо Андрею за проделанную работу.низкая стоимость за высокий результат!
Ответный отзыв
Спасибо и вам за работу ) ну у вас сроки не горящие были, потому делал в удовольствие и под настроение не считая время) - вот и вышло хорошо и не дорого, а так, если нужна будет какая другая любая помощь по сайтам обращайтесь, рад был сотрудничеству. РЕКОМЕНДУЮ! к сотрудничеству, все отлично ;) .