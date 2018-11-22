kopeyka

Андрей kopeyka

 
40 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Info

Добро пожаловать :) ...

Портфолио
Отзывы заказчиков
elmigo
Сергей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$33
2 балла
5 лет назад
Авто-авис
сотрудничества просто не получилось, пропал из сети, причина не известна.
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$33
2 балла
5 лет назад
Починить движок сайта
Много разговоров мало дела. Работу не выполнил и перестал выходить на связь. Не берусь судить данного человека и его знания как программиста, просто констатирую факты как есть
ПОДСТАВА! НЕ РЕКОМЕНДУЮ даже врагу!!!! 1. Много просьб! 2. отклонение от ТЗ!, оплаты 0!, 3. также как оказалось работа расценивается с нарушением законодательства- а именно ВЗЛОМ движка cms системы! 4. Общается шо быдло, и сходу тыкает, уважения ну 0 ... Вывод один, не в коем случае не связывайтесь с данным горе заказчиком, 8-10ть часов времени ушло на ветер, решил включить режим мороза, так оно еще насрал0 негативным отзывом ...
Ответный отзыв
Maslenica
Дмитрий 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$1
9 баллов
5 лет назад
WordPress. Создать страницу с формой поиска
Норм
Все ок, сотрудничество и работа завершилась удачно, спасибо.
Ответный отзыв
boniel2008
52 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Исправление технических ошибок сайта (Вордпресс)
Работа выполнена быстро, качественно, не дорого. С подробными комментариями и рекомендациями. Оперативно выходит на связь. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Все хорошо, и даже отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
kasperovsky
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать презентабельный вид страницы. движок joomla
спасибо Андрею за проделанную работу.низкая стоимость за высокий результат!
Спасибо и вам за работу ) ну у вас сроки не горящие были, потому делал в удовольствие и под настроение не считая время) - вот и вышло хорошо и не дорого, а так, если нужна будет какая другая любая помощь по сайтам обращайтесь, рад был сотрудничеству. РЕКОМЕНДУЮ! к сотрудничеству, все отлично ;) .
Ответный отзыв