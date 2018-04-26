Емейл рассылка

HTML-версткаЗакрыт8 заявок226 просмотров
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Сделать рассылку по нашей базе клиентов около 1500 ящиковСделать верстку письма.

http://geteml.com/ru/web_letter/63i3t3nqyi3dfahtfpizsdom1x43yadjsqyjayfe

(пример письма).

сайт: https://butik-room.storeland.ru/catalog.

Если работа устроит возможно долгосрочное сотрудничество.

P.S. Дилетантов без отзывов и работ просьба не беспокоить!

Обязательные требования:

отчет по открытым и доставленным письмам

6 лет назад
smirnov-evgeniy8
Евгений Ургант 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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