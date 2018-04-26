Емейл рассылка

Верстка лендинга по PSD файлу Срок 01.05.2018 до 09.00 по МСК Стоимость 2000 рублей Важно что бы верстка была кроссбраузерной и адаптивной Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Откликаясь на работу прикрепляйте свои работы Все подробности обсудим с кандидатом лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать рассылку по нашей базе клиентов около 1500 ящиковСделать верстку письма.
http://geteml.com/ru/web_letter/63i3t3nqyi3dfahtfpizsdom1x43yadjsqyjayfe
(пример письма).
сайт: https://butik-room.storeland.ru/catalog.
Если работа устроит возможно долгосрочное сотрудничество.
P.S. Дилетантов без отзывов и работ просьба не беспокоить!
Обязательные требования:
отчет по открытым и доставленным письмам
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