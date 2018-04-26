Правки на сайте.

Нужно сверстать одну простую страничку, на html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на сайте www.hweekend.ru который расположен на WP создать шаблоны для страниц, тем самым привязать артистов к их страницам. При создании новой записи с артистами создается их страница, как на скрине, а при переходе на эту ссылку там пустая страница.
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