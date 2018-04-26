Opencart Доработка верстки интернет магазина

HTML-версткаЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Есть сайт, нужно переверстать шапку сайта. 

Сделать главный баннер на всю ширину без потери качества.

Сделать 3 блока для категорий баннерами.

Предлагайте цены, бюджет не больщой. Подробное тз отправлю то захочет взяться. 

1 Скрин  как хочу чтобы было. 

2 greephone .ru - как есть сейчас

OpenCart
6 лет назад
ivancrop
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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