Сверстать и натянуть на WordPress

HTML-версткаЗакрыт18 заявок268 просмотров
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Необходимо сверстать лендинг 8 экранов.+ страница со статьями, с конкретной статьей и страница с брифом.(главная и вторичные страницы не сложные) + натянуть на WordPress с возможностью добавления статей и работ в портфолио (картинки) 

Кроссбраузернность. Адаптивность, Валидный код.

ТЗ с макетом в скайп

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

WordPress
6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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