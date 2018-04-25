Верстка личного кабинета

Нужно адаптивно сверстать личный кабинет по макету.

Макет для десктопной и мобильной версии https://yadi.sk/d/ESDNYCOs3UkFQD

В макете есть графики, их нужно реализовать с помощью какой-нибудь js библиотеки, просто визуально отобразить, как в макете.

На выходе html + css + js.

Оплата по факту выполнения, оставляйте скайп

Приступить нужно сегодня, сдать работу строго в понедельник 30.04.2018