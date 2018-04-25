Верстка личного кабинета

HTML-версткаЗакрыт3 заявки288 просмотров
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Нужно адаптивно сверстать личный кабинет по  макету.  

Макет для десктопной и мобильной версии https://yadi.sk/d/ESDNYCOs3UkFQD

В макете есть графики, их нужно реализовать с помощью какой-нибудь js библиотеки, просто визуально отобразить, как в макете. 

На выходе html + css + js. 

Оплата по факту выполнения, оставляйте скайп

Приступить нужно сегодня, сдать работу строго в понедельник 30.04.2018

6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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