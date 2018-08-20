Сверстать адаптивную страницу по PSD макету

HTML-версткаЗавершен27 заявок395 просмотров
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Нужна адаптивная верстка страницы по готовому  дизайну

4 блока 

Макет: https://krivyshin.ru/maket.png

Исполнителю даю psd формат

Присылайте сразу цену и сроки  в л/с 

6 лет назад
BestOS
Павел 
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$80
7 дней
Хорошую работу сделал. Но по срокам совсем чуток не уложился
Павел хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
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